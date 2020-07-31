娛樂8點半》鍾麗緹當年頂著國際華裔小姐冠軍的光環踏入演藝圈，外型豔麗的她，是一代性感女神，鍾麗緹演藝成績亮眼，不過她的感情路波折，鍾麗緹曾有過2段婚姻，直到2016年才找到真愛，與小她一輪的張倫碩步入禮堂。

鍾麗緹以豔麗外型和姣好身材，迅速打開知名度。（圖／本報系資料照片）

選美出身的鍾麗緹，出道後積極朝大銀幕發展，最廣為人知的是，鍾麗緹在電影《第六感奇緣之人魚傳說》中，飾演絕美的人魚「小美」，她豐滿的厚唇以及性感的泳姿，讓鍾麗緹晉升成為性感女神代表，直到現在，鍾麗緹依舊擁「最美人魚」稱號。

鍾麗緹泳姿絕美。（圖／本報系資料照片）

事業成功的鍾麗緹情路卻不順，她曾有過兩段婚姻，鍾麗緹的首任丈夫是來自比利時的Glen Ross，當時28歲的鍾麗緹選在事業當紅之際閃嫁，婚後生下混血女兒，但鍾麗緹與Glen Ross的婚姻僅維持4年、在2002年結束，女兒便與鍾麗緹生活。

鍾麗緹2003年與第二任丈夫、台灣音樂製作人嚴錚步入禮堂，並陸續生下一對女兒，不過這段婚姻在2011年宣告結束，恢復單身的鍾麗緹在2015年參加戀愛真人秀《如果愛》與張倫碩配對，兩人假戲真做、激起愛的火花進而交往。

鍾麗緹與張倫碩在2016年11月登記結婚，決定攜手度過下半輩子。（圖／取材自微博）

鍾麗緹與小她12歲的張倫碩不畏年齡差距，大方認愛後更是經常出雙入對放閃，兩人的戀情也在2016年修成正果，鍾麗緹新婚1年後便把三個女兒姓氏都改姓張，讓外界見證到她在下半輩子真的又找到真愛。

鍾麗緹婚後積極想為張倫碩生第四胎，鍾麗緹還曾向媒體透露，她為了保護子宮，不吃生冷的食物、不喝酒、咖啡因，保持腸道健康，每天都喝2公升的水，更不排除要為張家添丁。

鍾麗緹想為張倫碩生第四胎。（圖／本報系資料照片）

不過張倫碩、鍾麗緹結婚4年至今，肚皮都還沒有動靜，鍾麗緹日前則在真人秀《婆婆和媽媽》中，突然問婆婆：「如果我真的不會有孩子，你會怎麼樣」，張倫碩媽媽則直白說：「你沒有孩子我會非常地遺憾，我會心裡不痛快。」不過張倫碩媽媽也解釋，如果張倫碩願意「你沒有孩子他也同意，那你們就好好地過」，婆媳這一段對話引發熱議。

張倫碩被網直擊，與鍾麗緹到以求子聞名的廟宇祈福。（圖／取材自張倫碩微博）

尤其是張倫碩、鍾麗緹在日前被網友直擊，現身以求子聞名的廟宇祈福，不免讓外界聯想是來求神賜子，但張倫碩事後則曬出在廟宇的合照，並寫下：「騎士不好當，要斬妖除魔的。小鬼們肯定恨死我了。但是這就是命啊。安排我來辟邪的」，雖然張倫碩沒有正面回應是否為求子參拜，不過外界都很期待這對人魚夫妻報喜，就等他們早日宣布好消息。

(中時新聞網)