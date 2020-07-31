動滋券買什麼最賺？運彩驚喜加碼30萬

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

時下最夯的消費話題就是領到「動滋券」及「三倍券」要買什麼比較好？買台灣運彩不僅運彩本身可以中獎、助體育，台灣運彩還特別加碼現金30萬元舉辦3波每波10萬元的現金抽獎活動，響應政府這次的振興方案。

動滋券用法說明。(台灣運彩提供)

今年各行各業都受到新冠肺炎嚴重的影響，幾波紓困措施後，政府開始祭出振興方案，7/15推出的「三倍券」每人可以拿到3,000元，進行各種消費；8/1教育部體育署加碼推出20億元的「動滋券」，總共會有400萬人每人可以有500元的「動滋券」額度，可以用來消費抵用運動產業的產品及服務。

動滋券三倍券跟著運彩動滋動。(台灣運彩提供)

身為運動產業的一份子且兼具協助政府振興國家體育責任的台灣運彩1,600家投注站都可以收受「動滋券」及「三倍券」，為此台灣運彩特別加碼現金30萬元舉辦3波每波10萬元的現金抽獎活動，響應政府這次的振興方案，活動為期3個月，從109年08月1日(六)00:00至109年10月31日(六)24:00共分3個波段，每波段為期1個月，抽出1位10萬元的現金得主。期間只要每次投注滿200元就有乙次抽獎機會，買越多次，抽獎機會就越多。在投注站購買實體票的朋友們，記得要到台灣運彩官網的活動網頁勾選「我已閱讀抽獎活動辦法」並輸入相關資料，取得抽獎資格；虛擬會員只要在活動網頁輸入會員代碼並勾選「詳閱活動辦法」及「同意參加此活動」，即可取得抽獎資格。

實體票與虛擬會員參加辦法。(台灣運彩提供)

「動滋券」及「三倍券」發放的同時適逢精彩萬分的美國職棒(MLB)及美國職籃(NBA)回歸開打，台灣運彩也同步祭出抽現金活動，邀大家一起來使用「動滋券」及「三倍券」「買運彩 助體育 增光彩」。

(中時新聞網)