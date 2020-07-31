【回憶殺】女星徐華鳳19歲參加「佳樂中國小姐」比賽踏入演藝圈，美豔外型和高挑身材頗受矚目，1998年推出《如果在天堂》單曲及同名寫真書轟動一時，後來演出《我們一家都是人》、《流星花園》、《紫禁之巔》等戲劇也深受好評，未料卻得了胃癌，年僅42歲便撒手人寰，令人惋惜。

徐華鳳2004年和大15歲的富商湯偉時戀愛，當時男方仍有婚姻，徐被視為第三者，好友林佩樂並不看好這段感情，但兩人無畏風雨、穩定交往4年後，徐華鳳罹患胃癌三期，緊急將全胃切除，本來因病打消結婚念頭，在湯偉時的愛與堅持下，兩人2009年結為夫妻，湯一肩扛起照顧徐華鳳的責任，陪伴她歷經各種手術和治療。

徐華鳳罹癌期間，常常保持樂觀的心情，擔任台中榮總抗癌大使，以笑容鼓勵病友，未料天妒紅顏，徐華鳳2011年因癌細胞擴散、器官衰竭，在台中榮民總醫院嚥下最後一口氣，徐媽媽透露女兒走得安詳，逝世前只想提醒所有演藝圈的朋友，要好好保重身體，留給外界無限的惋惜與哀痛。

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)