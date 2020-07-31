大陸內外匯市場傳統上以企業、個人結售匯為市場供求的主要力量，而隨着市場深度的提升，這種情況已經發生變化。對市場風險情緒高度敏銳的金融機構，其對匯率定價的話語權正在上升。

從成交額看，儘管過去5年來零售市場即客盤外匯交易量和銀行間外匯交易量都在提升，但是客盤交易量佔比隨着匯率市場化加速，從2015年的約33%逐年下滑，今年6月下滑至13.47%，對應銀行等金融機構自營交易佔比上升。

今年上半年受到疫情衝擊，在岸匯市成交一度整體萎縮，但客盤成交量比重下降趨勢未改，除3月外全低於過去5年平均值，其中6月客盤佔比已經降至低於過去5年同期水平的新低。

從匯率走勢看，今年前5個月銀行代客結售匯呈現的客盤交易均為淨結匯，但同期人民幣匯率貶值約2.4%，市場走勢並未遵從客盤整體的交易方向。

法國巴黎銀行外匯和本地市場策略主管季天鶴表示，當前大陸境內市場客盤對匯率的影響是在降低的，主要是境外機構和境內銀行在影響盤面，這些機構更有實力，境內企業就成了很有限的力量。

從今年人民幣匯率的走勢來看，3月受到美元荒的衝擊，人民幣從月初的6.93跌至7.11附近，5月由於香港國安法導致中美局勢緊張，人民幣在月底觸及7.1765的低位，而這兩個月客盤均錄得淨結匯，可見風險情緒對於人民幣的影響愈來愈大。

德國商業銀行資深新興市場經濟學家周浩表示，自營比重增加，市場就會更加波動。因為自營容易受到事件和風險情緒變化的影響，頻繁開倉平倉，就會讓市場波動增加。

他認為，今年在好淡複雜因素交織之下，沒有趨勢性行情，但人民幣日間波動是很大的，而銀行自營交易佔比提升，在一定程度上加劇了這種日間波動。而這種趨勢預計還會持續下去。

(中時新聞網)