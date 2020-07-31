整修後的原竹園町台南州職員宿舍。（二重梁建築師事務所提供／李宜杰台南傳真）

整修後的原竹園町台南州職員宿舍。（二重梁建築師事務所提供／李宜杰台南傳真）

整修後的原竹園町台南州職員宿舍。（二重梁建築師事務所提供／李宜杰台南傳真）

整修後的原竹園町台南州職員宿舍。（二重梁建築師事務所提供／李宜杰台南傳真）

隱藏在台南博愛國小斜對面的原竹園町台南州職員宿舍，2016年由台南市政府文化局指定為歷史建築後，執行古蹟修復。工程近來告竣，超美日式建築搶先亮相，吸引不少民眾、部落客爭睹風華，未來也將成為東區旅遊新亮點。

原竹園町台南州職員宿舍建於1935年，為日據時期竹園町宿舍群之一，提供台南州財務課、稅務課官員居住。據悉，該區域其餘日式宿舍都已拆除，僅存1棟保留，有鑒於其獨戶格局，再加上建築樣式、材料原樣性均高，文化局2016年登錄為「歷史建築」。

文化局指出，該棟建築原於2015年規畫成為國際台語語言學家王育德的紀念館，但因王育德家屬考量建築搶修時間過長，因此修復工程取消，重生計畫無疾而終。直至2018年9月，市府投入逾1000萬元，正式啟動活化再利用工程，並於今年5月修復完畢，由文化局驗收中。

負責修復的二重梁建築師事務所監造建築師陳柏宏表示，該建築主體採磚木構造，屋架為二重梁形式，屋頂以日本燻瓦鋪設，雨淋板則是「南京下見」樣式，皆為典型日式建築，因此修復過程大多以維護為主，保留其歷史文化意義。另，事務所也保留該建築特色之一「茶之間」， 透明窗櫺搭配日式茶屋，與庭園景觀相互呼應。

不過，陳柏宏也說，該建築室內天井總高度為9尺，由於土台使用杉木，多年來早已腐爛，導致屋柱下沉，軸組位移變形，造成小舞壁龜裂，整體修復難度仍高；如今克服萬難整修完畢，盼未來開放時，民眾走進新生老屋，能細細感受昔日風華。

文化局表示，該建築於今年7月委外招標，目前尚無廠商投標，未來營運模式仍須規畫。文化局也說，由於此處平時被圍籬與樹木擋住，彷彿隱身都市叢林中，未來落成後，可串聯周邊的知事官邸、台南廳長官邸、府東創意森林等景點，營造具有「生活感」的文化園區。

(中時 )