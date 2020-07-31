第一屆「新北南島文化節」將於8月1日至8月2日下午3點半到晚上8點半在新北市立十三行博物館及新北考古公園盛大登場，活動期間節目滿滿，並邀請到金曲獎、貢寮海洋音樂祭以及新北原Band大賞優勝團隊——「圖騰」、「Mafana」等知名樂團，超強卡司陣容，將帶給大家18場精彩的樂舞表演。現場聚集70個來自原鄉部落的美食、文創與體驗攤位。讓參與的名眾一邊觀賞表演，一邊享受美食。

海洋大賞得主圖騰樂團受邀演出。(圖/新北文化局提供)

【結合傳統與現代 讓遊客深度體驗原住民文化】

本屆新北南島文化節的主題是——「傳統與現代相聚」，內容包含了樂舞表演、南島技能體驗、文創市集、南島美食，並貼心安排接駁車及延長開館服務，讓您深刻體驗豐富多元的南島文化。

新北市文化局局長龔雅雯表示，新北市是展現原創能量的最佳舞台，而在南島文化節辦理的這段期間，適逢阿美、噶瑪蘭、卑南、排灣、魯凱等族群舉辦豐年祭或收穫祭的時節，不少旅北的族人們已經相約好在這裡「暖身」及「續攤」。這次活動場地十三行博物館緊臨著淡水河口，是南島語族重要的發源地之一，從這場活動過後，新北將更積極地與南島文化進行交流。

在國際上享有美譽的原住民舞蹈，展現最原味的力與美，此次也受邀演出。(圖/新北文化局提供)

十三行博物館館長陳春蘭表示，臺灣原住民族的音樂與舞蹈創作，是「愈在地、愈國際」的最佳代表，完美呈現最原味的力與美。此外，為了促進南島文化的交流，本次活動特別邀請帛琉在臺青年團體，以及擁有「臺灣與大溪地間橋樑」美稱的「南島大溪地藝術工作室」，帶來最道地的太平洋島國傳統舞蹈表演。

小朋友可透過手作過程，深度體驗原住民文化。(圖/新北文化局提供)

【新創品牌推出豐富手作小物 歡迎使用三倍券購買】

臺灣史前博物館則帶來「史前玉器」體驗活動，參加者透過講師介紹及手作過程，認識數千年前臺灣與週遭南島世界的貿易交流。文創市集招募多家以融合傳統與當代元素的新創品牌，民眾在消費時也可使用三倍振興券力挺原創經濟。

這次「新北南島文化節」活動時間為下午3點30分至8點30分，十三行博物館特別配合活動延長開放至晚間9點，下午5點後免門票入館，歡迎民眾可利用捷運及接駁車前往參觀。

(中時新聞網)