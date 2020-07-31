就算NBA總裁席爾佛把本季復賽理由說得多麼冠冕堂皇，其實講白了，NBA當前面臨著不得不復賽的空前經濟危機，所以從宣告無限期停賽開始，NBA就卯足全力促成復賽，畢竟再這樣虧損下去，說NBA可能倒閉也不誇張。

NBA當前經濟窘境有多嚴重？要從去年季前火箭總管莫瑞失言風波說起，當時NBA幾乎遭到中國大陸市場完全封鎖，好不容易稍微改善了關係，今年又先後碰上前總裁史騰與「小飛俠」布萊恩過世，以及傷害最深的新冠疫情。

在接連遭逢重挫下，NBA各隊與聯盟無不找出各式各樣的理由裁員或瘦身，可是少了觀眾進場的票房收入還算事小，就連廣告代言與電視轉播收入都沒了的話，NBA變成只會燒錢的賠錢貨，唯一解決之道就是趕緊恢復比賽而已。

畢竟只要復賽，NBA才能重新找回球迷的目光，廣告與轉播收入才可能陸續進帳，等到季後賽開打，也能吸引更多資金投入，所以NBA才會無視醫療專家警告，仍然選在奧蘭多重新開打，因為他們不可能繼續這樣虧損下去了。

其實席爾佛自己也清楚，這次復賽就是一場豪賭，賭的是能否躲過疫情再侵，順利打完這個球季，藉以彌補當前赤字，可是一旦不幸爆發疫情，NBA可能賠掉的，不僅是這個球季，更可能是更長時間的停賽，但這一把非賭不可！

(中時 )