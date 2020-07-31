We deal with disrespect on the daily so for someone like you @andre to tweet that off the same device u could have looked me up on is unacceptable. Mind you commentator said my name. Would it have been the same if I was a guy?Look at the pic. I didn’t forget . I SAID WHAT I SAID! https://t.co/hl0qYJNjI4 pic.twitter.com/2kPTbJPScP — Aerial Powers (@aerial_powers23) July 29, 2020

熱火前鋒伊戈達拉怎麼也沒想到，自己簡單一句針對WNBA球員的讚美，竟遭對方狠狠怒嗆，甚至連自己「瘡疤」都被挖了出來！WNBA華盛頓神秘人球員艾瑞雅這次徹底槓上伊戈達拉，只因伊戈達拉在稱讚她的時候用球衣背號取代。

整個事件起因是艾瑞雅先前出戰康乃迪克太陽，拿下27分、4籃板及3助攻的優異表現，讓伊戈達拉不禁發推，「神秘人隊23號球員表現真棒！」沒想到艾瑞雅完全不領情，甚至回嗆，「麻煩給我多點尊重，也請你保留推文提醒自己。」

面對艾瑞雅的回嗆，伊戈達拉雖沒正面回應，卻在推特寫上，「沒禮貌！」隨即引發艾瑞雅再次發推嗆聲，「我們每天都在面對不尊重，像你這樣的人，原本可以隨時用手機查到我的名字，卻只用背號發了那則推文，這是不可接受的。」

「請注意，主播說了我的名字，假如我是男人的話，情況還是一樣嗎？看看這張圖片吧，我沒有忘記，我說我要說的。」因為艾瑞雅在推文分享1則4年前《TMZ》的新聞標題，「NBA球星伊戈達拉：我不希望我女兒打籃球然後變同性戀！」

艾瑞雅的用意相當明顯，因為伊戈達拉4年前發表如此充滿歧視性的字眼，所以她才用這種嗆聲的方式對待伊戈達拉，只是原本好好的讚美，卻變成伊戈達拉當年歧視同性戀的言論再被提及，這恐怕是伊戈達拉自己作夢也想不到的吧！

(中時 )