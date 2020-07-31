陸網瘋傳疑似玄彬、宋慧喬復合遛狗照。(取自微博)

韓國女星宋慧喬去年宣布離婚宋仲基後，突然在今年520這一天，爆出與《愛的迫降》男星玄彬復合傳聞，網友更指出兩人舊情復燃的4大線索，引發極大討論。事隔2個月，陸網近日又瘋傳一張網友號稱捕獲野生玄彬與宋慧喬甜蜜遛狗照，令復合說再起。

有傳玄彬在今年2月份大手筆於京畿道楊坪買房置產，近日陸網更瘋傳一張由韓國網友所拍下的偶遇玄彬在楊坪遛狗照，聲稱照片中的模糊女子身影就是宋慧喬，令「玄彬宋慧喬」這5字瞬間衝上微博熱搜榜，引爆討論潮。

只是玄彬與孫藝珍在《愛的迫降》中合組CP深植人心，戲外更曾被直擊兩人在洛杉磯超市宛如老夫老妻般的約會照，如今爆出玄彬疑似復合宋慧喬，也令站隊玄彬孫藝珍的粉絲無法接受，紛紛崩潰留言「我的愛的迫降啊」、「不行，我更喜歡孫藝珍」、「玄彬不要啊！孫藝珍和你才是最配的！」還有人氣憤要網友別亂造謠，因為玄彬7月中就出發前往約旦拍戲，人根本不在韓國，「這麼糊的圖也拿來說，玄彬在約旦拍戲呢」。

宋慧喬2008年拍攝電視劇《他們生活的世界》與玄彬假戲真做，小倆口當時大方認戀情，未料這段郎才女貌的戀情僅維持不到2年就破局。任誰也想不到，正當玄彬才因為演出《愛的迫降》與孫藝珍緋聞傳得轟轟烈烈，竟又再次爆出與宋慧喬復合的傳聞，但至今雙方經紀公司都沒向外界回應。

(中時新聞網)