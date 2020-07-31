前總統李登輝30日晚間7點24分，於台北榮總病逝，享耆壽98歲。北榮表示，李前總統死因為多重器官衰竭。媒體報導指出，李登輝病房內沒人敢做出「拔管」決定，前總統夫人曾文惠這兩天接連探丈夫，「不忍老伴太苦了」，與家屬在昨傍晚決定停止用藥。

李登輝在今年2月8日因喝奶嗆到，造成吸入性肺炎，至今住院治療5個多月，依靠抗生素藥物治療，這5個多月來天天都要洗腎，因這幾天身體狀況越來越差，昏迷時間越來越長，李登輝已多呈現半昏迷狀態。且多項身體數據呈現低標。

夫人曾文惠連日在住處翠山莊、北榮來回奔波，就為探望李登輝。台北榮總30日晚間對外證實，李前總統病逝原因是因為吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷。

據《風傳媒》30日報導，李登輝病逝前，病房內沒人敢做出「拔管」的決定，家屬、院方都不敢，但由於北榮院方婉轉告知，病情至此已難好轉，繼續治療只是拖著。也因為李登輝臥病在床近半年，讓曾文惠有感「老伴太苦了」，強忍悲痛，在昨傍晚與家屬共同決定「停止用藥」。

李前總統病逝消息獲證實後，前總統馬英九、總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲；國民黨、民進黨、台灣民眾黨、台聯、時代力量等主要政黨、政治人物皆表示哀悼。

沒有聲音的家後 李登輝曾文惠牽手走一生

(中時新聞網)