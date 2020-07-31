東京都知事小池百合子30日晚間在推特上發文向前總統李登輝致哀。她寫著，「我向李登輝先生學習了領導力、政治應有的樣貎，以及後藤新平、八田與一兩位的功績等許多事。台中地震後，活用神戶的組合屋，迅速對應等回憶實在太多。我從新宿，表示最深切的哀悼與感謝之意。」

小池是有名的親台政治家，與李登輝也是交情甚密，李登輝曾透露，小池甚至稱呼他是「台灣爸爸」。

(中時新聞網)