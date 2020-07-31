小池百合子向「台灣爸爸」李登輝致哀 00:112020/07/31 中時新聞網 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京都知事小池百合子30日在推特上向「台灣爸爸」李登輝致哀。(翻攝自推特) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京都知事小池百合子30日晚間在推特上發文向前總統李登輝致哀。她寫著，「我向李登輝先生學習了領導力、政治應有的樣貎，以及後藤新平、八田與一兩位的功績等許多事。台中地震後，活用神戶的組合屋，迅速對應等回憶實在太多。我從新宿，表示最深切的哀悼與感謝之意。」 小池是有名的親台政治家，與李登輝也是交情甚密，李登輝曾透露，小池甚至稱呼他是「台灣爸爸」。 (中時新聞網) #李登輝 #小池百合子 #台灣 #致哀 #辭世 也許您會感興趣 推薦閱讀 趙少康論李登輝功過 直言「李有意搞垮國民黨」 11:022020/07/30 政治 李登輝辭世 日本各界致哀 李友會堅持傳承李登輝精神 21:472020/07/30 國際 國際熱門新聞 川普呼籲延後2020大選 但憲法規定他沒這權力 - 國際 李登輝過世日本也關注 NHK第一時間發布 - 國際 比南海還危險 專家指中美愈緊張 陸愈急於奪台 部署潛艇基地 - 國際 小池百合子向「台灣爸爸」李登輝致哀 - 國際 武漢海鮮市場是幌子！陸專家奔逃美國曝：病毒來自軍方實驗室 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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