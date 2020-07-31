中市議員張彥彤今（30日）於臉書上透露，1個月前自己突然出現不明原因腸胃痛、想嘔吐症狀，導致多重器官發炎，還一度出現病危，經醫院診斷出是「鉛中毒」！全家仍有3人還在住院中。奇美重症加護醫師陳志金表示，鉛中毒通常很難被診斷出，更曝常時間沒診斷出的嚴重後果。

中市議員張彥彤在7月19日在臉書貼文「在醫院大維修中…」。（翻攝張彥彤臉書／陳淑芬台中傳真）

張彥彤今突然發文，「經過約一個月治療、診斷出我們全家鉛中毒，我個人部分鉛中毒加上多重器官發炎，一度準備發病危通知，出院的我還非常虛弱…」等語，震驚中市政壇。連同父親前議長張宏年與母親、姐姐等3人還住院中。張彥彤表示一開始也查無原因，後來經血液檢查發現含有重金屬，造成肝指數」及「鉛指數」異常飆高。目前已將家裡相關食用品送往衛生局送檢，不排除是中藥惹禍。

對此罕見的鉛中毒現象，陳志金表示「醫師會想到檢驗重金屬，警覺心真的很高！困難的診斷！」並指出，鉛中毒可能來自藥物、廚具、餐具等，症狀包括全身痠痛、不明原因肚子痛、貧血，但常被誤以為是腸胃道出問題，給予止痛藥後會緩解。不過若長時間未被診斷出來，恐會造成神經受損，甚至會變癡呆。

不過相對於成人來說，孩童鉛中毒防範更要小心。陳志金建議9點，提醒家長不要讓居家環境變成潛在讓小孩鉛中毒的場所：

1.定期清理居住環境的灰塵或牆壁油漆掉落的漆片，並用濕抹布擦拭窗邊及地板。家中需重新粉刷裝修時，選擇對環境友善、不含鉛的材質。

2.家長的職業若匯觸碰到或使用到鉛，最好在工作崗位先換洗後再回家。

3.請注意兒童玩具的檢驗標識及批號，不購買標示不清或來路不明之劣質商品。

4.常洗手及清洗玩具，尤其在吃東西及睡前。

5.不要讓孩童有機會接觸含鉛電池。若不慎接觸應立即洗手。

6.不要給孩童服用來路不明的草藥，不要購買標示不明的補品或糖果。

7.家長在選用餐具或烹煮的器具時，注意與食物接觸的餐具不要有顏色或圖案。

8.鉛容易累積於骨頭，應避免餵食嬰幼兒含骨頭的食物，例如：大骨熬煮的稀飯或湯。

9.不要讓幼童在油漆剝落的遊樂設施玩耍或吃東西，接觸遊樂設施後務必確實洗手。

(中時新聞網)