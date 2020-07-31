伊能靜被婆婆點出最致命弱點，秦昊幫緩頰遭斥狡辯。（圖／翻攝自微博）

藝人秦昊和伊能靜再婚後，生下一女小米粒，近來他們一起參加真人秀節目《婆婆和媽媽》，一家人真實有愛互動受到許多喜愛，但也幾度引起爭議，最新一集節目中，伊能靜被婆婆評價優缺點，並認為她最致命的弱點，就是「話太多」。

節目中，伊能靜婆婆表示伊能靜善良、要強，接著坦言她最致命的弱點就是「話太多」，一旁的秦昊聽了便糾正，應該算「心直口快」，補充形容「這口快到什麼程度呢？口快到妳心都沒想過，妳嘴就說出來了，就這麼快。」而伊能靜隨後解釋自己離開演藝圈太久，才不經意把和家人相處的習慣放在工作場合上。

秦媽媽建議他們作為公眾人物謹言慎行、要低調。（圖／翻攝自微博）

聽完這番話，秦媽媽直言：「妳作為公眾人物，就是應該謹言慎行，不管在什麼時候都要低調」，秦昊則說因為夫妻倆從沒把自己當公眾人物，也沒覺得演員地位比較高，自認只是一般公民，才覺得大家能說什麼，自己也能說什麼。

不過，秦媽媽聽了就認為秦昊的講法是「定義上的狡辯」，直呼「你就是藝人，你們的節目是全國人民看的」，作為媽媽，希望他們要謹言慎行、低調，一番中肯建議，不少網友都大讚秦媽媽情商高，「覺得秦昊媽媽的觀點沒毛病啊」、「秦昊媽媽真的是很通透的一個人了」、「媽媽說得對呀，你既要賺藝人這份錢，就要遵守作為藝人的道德」，在陸網造成熱烈討論。

(中時新聞網)