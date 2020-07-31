文化部推出限量藝FUN券，自7月22日中午12點開始使用以來，僅經過8日，已抵用金額已超過1億3千萬元。在台北國際ACG博覽會開幕首日上也迴響熱烈，尖端出版宣傳部主任劉宜蓉表示，藝FUN券消費金額就佔了首日業績一成。

藝FUN券可使用商家在全台超過1萬間，包含電影院、書店、博物館、文創園區、演唱會等藝文場所，甚至連街頭藝人都能用藝FUN券打賞。日前幸運抽中藝FUN券的民眾，可利用APP中的店家地圖功能，查看附近可使用的藝文店家，藝FUN券使用期限直至12月31日。

威秀影城公關李光爵表示，藝FUN券目前在總影城營收佔比約12％至13％，假日更會達到16％，三倍券則僅佔個位數使用比率，威秀影城也針對藝FUN券推出電影票、飲料、爆米花的組合來吸引消費者。

誠品表示，目前觀察讀者反應，使用藝FUN券讀者為使用振興券讀者的3倍，其中更有三分之一的讀者單次就使用藝FUN券600元，且皆以購書為主。凡誠品人會員及累計卡卡友，至8月31日起，只要於全台誠品書店使用藝FUN券單筆消費滿600元，就能獲得50元抵用券與50元誠品網路書店購物金（限量，皆不累贈，次筆交易滿300元抵用）。

金石堂書店協理汪信次也指出，讀者拿藝FUN券消費的意願比三倍券更高，600元的面額對買書非常合適，在藝FUN券開放使用的第一個周休六日，藝FUN券消費佔業績一定比例。

兩廳院也釋出藝FUN券消費數額統計，自7月22日中午12點藝FUN券開放使用，至7月29日中午12點為止，兩廳院售票系統共7,140筆購票訂單使用藝FUN券，購票金額共6,574,266元，其中3,479,259元都使用了藝FUN券。

(中時 )