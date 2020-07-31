前總統李登輝30日辭世；前總統陳水扁在臉書表示，如今再也看不到台灣這艘民主之船「老船長」李前總統的背影了。這是台灣從威權走向民主運動的重大損失。

陳水扁深夜在臉書悼念「台灣民主之父」李登輝前總統發文；他說，2018.1.15是李前總統的96歲大壽。阿扁專程前往翠山莊親向李前總統恭祝心目中的「台灣民主之父」萬壽無疆。只是沒想到二年半前的祝壽之行，卻成為前後任台灣總統最後一次的見面。

扁指出，李前總統揮淚看著拄杖的阿扁背影離去，讓阿扁不禁想起2000.5.20完成首度政權移交後，阿扁親送李前總統離去時的巨人背影，那是台灣精神、台灣文化、台灣歷史的縮影。

他說，如今再也看不到台灣這艘民主之船「老船長」李前總統的背影了。這是台灣從威權走向民主運動的重大損失。

他指出，李前總統曾跟阿扁說過，2000年總統大選後，他本來打算在九月才辭去國民黨主席職務。如果李前總統不要那麼早辭去國民黨主席，以他的民主氣度，對第一次政黨輪替後的政局穩定將會做出更大的貢獻。

他說，李前總統曾在官邸期許阿扁，「你要好好做，不是做四年，而是要努力做八年」。或許這也是李前總統願意帶領228牽手護台灣的原由之一。

他表示，高山仰止，景行行止。李前總統對台灣民主鞏固與深化的推動，像大山一樣崇高偉大，將受到台灣人民和國際社會永恆的敬仰。李前總統安息吧！

(中時 )