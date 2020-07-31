成長於日據時期 李登輝祖先來自福建永靖

1994年底李登輝以中華民國總統身分，與日本作家司馬遼太郎對談「生為台灣人的悲哀」時，自承「我在22歲以前是日本人」。綜觀李登輝的言行思維，可以看出日本文化對他的深刻影響。

生長於日據時代的李登輝，一出生就是「日本人」，少年時期基本上都說日本話，日文宛如他的母語，他也酷愛日本的文史著作。

1940年17歲那年，因皇民化運動改名為「岩里政男」。二戰期間，李登輝在1944年以學生兵的身分，被分發到高雄高射炮部隊。後來到京都大學求學時接到徵召，擔任日本陸軍幹部候補生，1945年升為陸軍少尉。

他的哥哥李登欽被徵召後死於南洋，日本靖國神社還設有靈位。

李登輝接受國史館訪談時表示，「日本教育對我精神面的幫助尤其大，直、盡忠以及清潔，以及我自少年時開始接觸武士道，它們啟示我公義是什麼、獨立生活和公義的關係。」他曾經出版《武士道解題》一書，深度剖析日本的武士道精神，在日本頗受好評。

前總統李登輝曾穿日本劍道服拍創意海報（本報資料照）

李登輝受日本的影響極深。他熱愛閱讀與研究，不過幾乎都是閱讀日文譯本，可以說是透過日文來看世界。而在若干政治議題上，他也比較支持日本的立場，例如認為釣魚台主權屬於日本。

(中時新聞網)