李登輝於國史館訪談記錄中，證實自己在1947年10月到1948年6月大學畢業時，加入過共產黨一年。

李登輝說，日本敗戰後，「那時台灣人認為自己是中國人，認為中國應該要改變，共產主義可能可以改善中國。」然後他回台灣，不久後發生228事件，他說，「本來想要從日本回來『祖國』拚，這時卻感到失望了。」李登輝表示，「我參加共產黨，主要是為了對抗、要改革獨裁政府。」

李登輝說，那時他住在羅斯福路叫做普羅（無產階級之意）的日本宿舍，「新民主同志會」的讀書會常常去那裡開會，當時大家討論毛澤東，也談到台灣獨立，一起勉強（日文：用功）。」

1947年10月，被告知「你要入黨才可以」，他說，「這是第一次入黨，也是唯一的一次。」李登輝表示，他也不是沒想過到台中參加謝雪紅部隊，「不過想歸想，實在是沒有這種機會。」

李登輝表示，他在共產黨負責過學生活動，但是「他們要我到古亭街去宣傳，去罵政府、去牆壁上亂寫字，我這個人很討厭被人命令，不知是在搞什麼鬼。」然後，「想不到，共產主義那一套也是騙老百姓的，我看到他們為了權力在亂做，感到很討厭，所以不久就退黨了。」

當時同為「新民主同志會」的李蒼降與林如堉，後來都被捕並遭槍決，但被逼供時他們都沒有供出李登輝的名字。

李登輝在1969年被警總約談，因為一直怕被「掠去」（抓走），他說，「有20、30年晚上都睡不好覺。」當政後此段經歷曝光，遭致部分批評，但他認為，「不只是我參加過共產黨而已，蔣經國也曾經是共產黨，這有什麼不好呢，思想自由嘛！」他又指，蔣經國沒有問過，但應該知道他加入過共產黨，李也推測1969年那次約談，「可能是蔣經國要用我，想把我洗淨一下。」

對於從加入到反共黨，李登輝說，「人不是一下子就知道什麼是對、什麼是錯，過去我的認識不夠，像浮世德說的，卡早我的眼睛濁濁的。」

(中時新聞網)