與李登輝同年代的台籍精英，有不少在1947年的228事件，及之後國民政府治台期間遭遇白色恐怖。李登輝在228事件時藏身友人何既明家開的米店二樓，也曾在1969年被警總約談。

李登輝曾表示，他因「參與過共產黨」，「一直怕被『掠去』（抓走），有20、30年晚上都睡不好覺。」

「一切來得突然，媽（曾文惠）永遠忘不了那個6月的清晨。天剛矇矇亮，一陣刺耳的門鈴聲，穿著睡衣前去應門的爸，首先映入眼簾的是4、5個穿著制服的憲兵，而不遠處的巷口，正停放著一輛軍用吉普車。」李登輝長媳張月雲在《華枝春滿》一書，紀錄李、曾親述白色恐怖經歷。

曾文惠回憶說，李登輝當時還算很鎮定，從櫃子中取出康大回來後剩下的美金支票，一一簽好名字，交代拿給長子憲文處理。

「來客『請』走了爸，當媽從先前的驚惶、錯愕中回過神來時，她感覺整個人被恐懼、無助緊緊地攫住。」擔心「他會不會從此再也回不來了？」甚至「連人被帶到那裡去都不知道」。

歷經17個小時，當晚11點李登輝被送回來，曾文惠說，「那是我有生以來最長的一天。」

約談持續數天，李登輝說，「大概因為我當時已稍有名氣，他們的態度一直相當客氣。」而李登輝友人何既明告訴日本作家上阪冬子，李登輝透露，當時調查官曾對他說「現在要處死李登輝，比掐死一隻螞蟻還容易」。而最後一次談話結束，臨去之際，有位操閩南口音的警總人員，留下一句耐人尋味的話：「像你這種人，也只有蔣經國敢用你」。

李登輝於國史館留下的口述，曾留下其推論，認為「可能是蔣經國要用我，想把我洗淨一下。」至於他後來加入國民黨的理由，他在接受上阪冬子訪問時說：「因為我認為，最危險的地方最安全」，「如果不入黨的話，就沒資格參加重要的會議，也無法完成發揮所長的心願。」

之後李登輝一路平步青雲直到擔任總統，但張月雲仍寫下，「歷經的那場驚嚇，成為媽久久揮之不去的夢魘。有好長一段時間，她習慣在睡覺時，將耳朵緊緊地貼在枕上，入夜時分，任何駛過巷道的車聲，都會使她整顆心揪緊。」

(中時新聞網)