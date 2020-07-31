前總統李登輝從農林廳技士當到台灣領導人，根據國史館訪談留下的紀錄，儘管李生前對國民黨政權多所批評，卻相當有感於前總統蔣經國的拔擢，並從不諱言自己出身「蔣經國學校」。

1972年被蔣經國提拔做行政院政務委員，李登輝說，當時台灣在「吹台青」，他的博士論文在美國得到第一名；1968年自康乃爾返台於農復會服務，蔣經國正要行農村改革，加上李煥、王昇、李國鼎向蔣推薦，李表示，「是這樣開始的。」前監察院長王作榮把入黨申請書寫好，要他蓋章，但李說：「我沒想到踏入國民黨以後，地位會那麼高。」

1978年出任台北市長，李登輝指，「一個星期內有4、5天，蔣經國會到台北市長公館等我，問我今天的情形怎麼樣、明天又是如何等等，差不多維持了一、兩個月，他才告訴我，以後不會再來了。」李登輝說，「我很佩服他這麼用心，我從來沒有受一個人這麼照顧過。」

擔任副手後，蔣經國經常對國政方針作出指示，李登輝都一一記下，他一直保存著這些「蔣經國筆記」。蔣經國並要李和總統府各局局長多接觸，還請參謀總長不定期向他報告，李說，「這是過去沒有的」；此外，李是台籍，蔣經國「第一就是任命我處理釋放美麗島人士的事。」

李登輝說：「報紙常常在笑我，說我在蔣經國面前椅子坐一半，『其實我是表示客氣。』」「當副總統時我很乖，很多事情裝作不知道，當到總統以後，我沒有像副總統時那麼乖了，因為如果什麼事都讓人決定，有時會有問題。」

回顧進入「蔣經國學校」而後躍為台灣總統，李登輝表示，本來以為自己的仕途就到副總統為止，「沒有人期待我會當上總統，因為當時我只是一個人而已，沒有班底，在黨內也是典型的傀儡。」只是他又另加註腳，「歷史實在很有趣，還沒有發生的事，究竟會變成什麼樣，從來不會有人知道。」

(中時新聞網)