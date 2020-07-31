第二季美國國內生產總值 (GDP) 暴跌32.9%，創下美國經濟史上最慘單季表現，加上就業市場仍處於停滯狀態，尚未見到明顯復甦跡象，美股周30日早盤大跌逾400點，最終道瓊指數下跌225點，台積電ADR下挫超過2.5%。

美國政府公布的新數據凸顯疫情對經濟的深刻衝擊！道瓊工業指數下挫225.92點或0.85%，收在26313.65點。標準普爾500指數下跌12.22點或0.38%，收在3246.22點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲44.87點或0.43%，收在10587.81點。

英國倫敦FTSE 100指數挫跌141.47點或2.31%，收在5989.99點。德國法蘭克福DAX 30指數重挫442.61點或3.45%，收在12379.65點。法國巴黎CAC 40指數下挫105.8點或2.13%，收在4852.94點。

(中時新聞網)