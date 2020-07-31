新加坡發生一起恐怖血案！印度裔的男子萊朱（Krishnan Raju）懷疑妻子對他不忠，多次收集妻子的貼身衣物和監看手機，想要抓姦在床，未料他在一次監聽中發現妻子和一名男子談得笑不攏嘴，盛怒之下竟連刺妻子13刀，犯下殺妻案後卻連夜逃走，不過經法院近日判定，他因有忌妒型妄想症獲得減刑。

根據新加坡的《STOMP》報導，這名叫做萊朱的男子和妻子萊蒂娜（Raithena Vaithena Samy）結婚28年，育有兩名孩子，不過萊朱發現妻子好一段時間不願意和他履行「夫妻義務」，萊朱認為妻子出軌，於是多次偷了萊蒂娜的內褲、還會監聽、監看手機試圖捉姦。

有控制慾的萊朱甚至會不時跑到妻子的公司要求見面，這讓萊蒂娜相當困擾，兩人關係陷入僵持，萊蒂娜於是開始晚歸、喝酒，拒絕與萊朱發生關係，這讓男方相當不滿，一度在家族聚會上指控妻子紅杏出牆！

2017年案發當天，萊朱意外聽到妻子與一名男子講電話的內容，兩人不僅相談甚歡，甚至引起萊朱認為兩人有染，認定這名男子就是「小王」，氣憤的萊朱於是買醉等候妻子回家談判，但是當萊蒂娜回家後，萊朱竟藉著酒意，衝入浴室內連刺萊蒂娜13刀，其中有5刀是刺入胸口。

萊朱犯案之後立刻逃往鄰國馬來西亞，在自己哥哥家中躲藏，接著傳訊息給家人寫下「原諒我」。不過新加坡警方透過跨國緝凶逮捕了萊朱，他在自白中透露，「離開現場前，我弄壞了照明，聽到妻子最後的喘息聲，但我沒有停下腳步」。萊朱被捕後甚至接受精神鑑定，確定有忌妒型妄想症，經過這幾年的審訊，辯護律師要求減刑，法官則依法從殺人罪改為「誤殺」判刑8年。

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(中時新聞網)