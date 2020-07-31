新北市貢寮區卯澳灣海底日前發現13顆未爆彈，軍方30日上午10點多以無線遙控器在岸上成功完成引爆，濺起的巨大高聳水花高達20米，軍方在下午再度確認後，宣布任務圓滿達成，該海域因水底仍有碎片及水流不穩，延長管制時間至傍晚才解除。

新北市卯澳灣前有大海，後有山巒，三條溪流匯集於此後入海，若從高處俯視灣澳，三溪形似「卯」字而得名，也因得天獨厚的灣澳地形，讓該海域型態多樣，也吸引不少旅客前往潛水朝聖，有一名遊客於20日在卯澳灣潛水，意外在海底發現多達13枚疑似未爆彈的長條物體，後經海軍水下作業大隊、海巡署第二岸巡隊及區公所搜索後確認為13顆長度介於1公尺到1.5公尺間，每顆重量約250公斤的未爆彈，經相關單位開會研商後，決定尊重軍方專業意見，使用30公斤炸藥於30日採現地爆破方式一次引爆。

貢寮區公所、軍方、警方及海巡人員從清晨開始在福連國小周邊進行交通管制，並由海軍水下作業大隊搭船艇先將定位浮球帶回岸際，接著再把鏈式藥包、雷管等爆破裝置安裝完畢後，由軍方人員在岸上透過無線遙控一次引爆13顆未爆彈，該海域除發出爆破巨響，更噴起20米高的水花，令現場眾人看傻眼。

該引爆任務由軍方出動數十人水下作業大隊，攜手海巡人員出動的40人、2艘海巡艇及1艘救生艇，共同合作完成，瑞芳警分局也出動16人在共計7個管制點進行進出管制，沒有財損和人員受傷。

新北市貢寮區福連里長吳文益指出，有一名當地一名85歲的林姓耆老回憶，在他年幼時正值二次大戰，日軍的運彈船就是在該海域遭擊沉，他猜測這次的未爆彈，就是當年被擊沉的那批。

(中時 )