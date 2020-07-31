防彈咖啡近年在全世界掀起一股熱潮，就連知名暢銷小說《達文西密碼》作者丹布朗也愛喝。統一超商年初推出限量的「CITY CAFE防彈咖啡」後，7月1日又與精品咖啡「黑沃咖啡」（黑沃）聯名，上架每瓶42元的防彈咖啡，顯示相當看好「後疫情時代」的健康風潮。
45歲的黑沃咖啡負責人林佩霓，11年前才入行，3年前開業，如今已有7間直營店與28間加盟店，還打入全台5千家統一超商，年營收破億元，又快又狂的打法，讓同業無法忽視。一位全台咖啡連鎖業者表示：「黑沃的企圖心很強，所以才會在短時間內快速成長。」
「我去拜訪在華航上班的朋友，看看能否成為機上備品的供應商，不久接到電話說：『只需要少量的咖啡掛耳包。』我當然說好，沒想到竟是2017年『太平洋友邦之旅』的總統專機要用。」個頭嬌小的林佩霓，則娓娓道出一段不可思議的創業歷程。
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(中時新聞網)
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