「我大學念的是戲劇系國劇理論組，只討論劇情，不會拉嗓和下腰。」林佩霓笑著說，「畢業後，我在姊姊的代書事務所當助理，因為覺得代書收入穩定，便去補習苦讀，以全台第8名考取代書。」她與同樣從事代書的丈夫一起成立事務所，累積出不少人脈。

8年後，一位友人問林佩霓有沒有興趣轉戰保險業務員，林佩霓當時想知道「在大公司上班是什麼感覺？」便一口答應，「靠著當代書時的人脈，我每天早上9點前就去公司打電話約客戶，還拜託每個客戶幫我介紹3個朋友；因為我會幫客戶多想一點，業績年年突破5百萬元。」

讀大學時就很喜歡煮咖啡的林佩霓，在不同行業打拚十幾年後回歸初心，走上創業之路。（圖／黃威彬攝）

但是，當上金牌業務員的林佩霓並不開心，「每天下班業績就歸零、隔天從頭開始的日子實在太累，我想做一份自己的事業。」於是，她重拾大學時期對咖啡的熱忱，一邊當保險業務，一邊準備咖啡鑑定師考試。

「我從最難的『杯測師』（以聞味、啜吸等方式，把關咖啡品質）開始考起，這要有天分、舌頭夠敏銳，才能分辨很細微的味道差異。」一考就過的林佩霓，接著陸續拿到「美國精品咖啡協會」（SCAA）的烘焙師、吧檯師、鑑定師、講師等認證，甚至取得品酒師資格。

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(中時新聞網)