同時，喜歡追根究底的林佩霓，還展開一場咖啡「尋根之旅」，走遍十多個國家的咖啡產地，因此認識了咖啡豆「蜜處理」（將咖啡果肉篩除，保留果膠層並曝曬，使果膠糖分滲入咖啡豆的工法）發明人、咖啡界傳奇人物Graciano Cruz，成為對方在台合作伙伴之一，順利將上百個產區的優質咖啡豆引入台灣。

2016年，林佩霓以3百萬元成立黑沃，第一年營收已達2千萬元。「當時我已在巴拿馬買下數公頃農地，成立『黑沃莊園』。『黑沃』意指黑色肥沃的泥土，為了環保，我們不用農藥。」「員工制服材質來自咖啡渣、吸管用竹片製成，外帶杯也是環保材質，成本雖高，就是想做環保。」

林佩霓和咖啡蜜處理發明者Graciano Cruz在巴拿馬認識後，聯手引進多種咖啡豆到台灣。（圖／黑沃咖啡提供）

林佩霓很重視人才，「我們找國外講師來教育訓練，也重金禮聘高階經理人協助專案。」林佩霓讓18歲的女兒擔任外籍講師的翻譯，結果女兒邊譯邊學，現在已拿到咖啡師與後製處理師等資格。

黑沃還有一項獨創的「咖啡問診技術」。林佩霓從與客人的互動中發現，喜歡喝威士忌與高粱酒的人，通常愛喝深焙咖啡，勃根地紅酒的愛好者，則多半喜歡帶酸味的淺焙咖啡。於是，她培養資訊技術團隊寫程式，記錄並分析客人的偏好。

「先前台北市長柯文哲來我們店裡，經由『問診』，就知道他偏好中淺焙的『柑橘花園』。像這樣主動建議、提供客人適合的口味及品項，可以讓客人感受『黑沃咖啡，就是有你的咖啡！』」林佩霓表示。

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(中時新聞網)