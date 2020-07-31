對於林佩霓的創業，家人都投下同意票。「我媽媽（林張久美）和姊姊（林珮涵、林佩樂）都曾任台中市議員，現在仍保留服務處照顧鄉里，我把咖啡機搬過去，為里民『奉咖啡』，她們很開心。」

黑沃成軍初期，林佩霓規劃了3種店型。「第一間店是原物料型的精品店，賣現煮咖啡和咖啡豆、咖啡壺等周邊產品；後來在新竹開設咖啡及紅酒的品評館，滿足竹科人需求；另外就是一般的外帶店。」

決定開放加盟後，林佩霓堅持「不是有錢、有店面就能加盟」，加盟外帶店需受訓15天，精品店則要3個月。「有意願的人，要先通過受訓、考試才能加盟。我和負責的講師說，品牌維持不易，學生若不寫功課，出去開店又用苟且的態度應對，這樣的店寧可不要。」

為了嘗出各種咖啡的細微差距，林佩霓進行杯測時都很慎重。（圖／黑沃咖啡提供）

儘管思慮縝密，林佩霓還是有段慘痛的受騙經驗。「當時店面只有幾家，對方說可以幫忙宣傳，讓外國觀光客來買，我滿心相信，最後發覺根本做不到。」林佩霓的先生擔心老婆為了行銷衝太快，出面負責黑沃的財務。

帶領一批年輕團隊的林佩霓，在行銷策略上不打線上廣告，而是把握每個線下宣傳機會。「只要經濟部國際貿易局辦展覽，我們一定擺攤，吸引許多外國客戶上門，現在掛耳包已外銷20幾國，數量占總銷量的一半。」而各大公司尾牙、馬拉松比賽，也是黑沃積極行銷產品的舞台。

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(中時新聞網)