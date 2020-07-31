此外，林佩霓想到自己從小敬拜的神明「媽祖」，還決定在台中大甲「鎮瀾宮」媽祖遶境時宣傳自家咖啡。「創業後連續2年的媽祖遶境活動，我和員工共10人，輪流扛著100公斤重的烘豆機走完全程，每回都走9天8夜，沿路奉2萬杯咖啡給信徒，信徒會用Line告訴親友，有家好喝的咖啡叫『黑沃』。」

今年大甲媽祖遶境因疫情延期，黑沃提前在3月間就提供2萬杯掛耳包讓民眾索取；6月中大甲媽祖遶境時，黑沃則由台中大甲及沙鹿2家門市配合「奉咖啡」，「今年1人限領3包『媽祖遶境』款掛耳包，封面是不同神祇的防疫宣傳，讓人會心一笑。」林佩霓的行銷團隊真的很有哏，像是送給衛福部人員的咖啡包，就有「你先領、我先喝咖啡」等字句。

2017年和2018年大甲媽祖遶境時，林佩霓與員工扛著烘豆機走完全程，且每年固定發放2萬杯咖啡，讓信徒品嘗。（圖／黑沃咖啡提供）

黑沃的研發團隊也力推新品參賽打名號。「2019年，我們獲得『台中十大伴手禮』三冠王，飲品『黑糖黑玉拿鐵』則獲選『台中珍奶節』10大飲品。」常客張先生則說，黑沃的「檸檬咖啡」，味道均衡順口，自己非常喜歡，幾乎每天都會上門喝一杯。

黑沃的掛耳包設計非常有哏，除了林佩霓親自送給衛福部人員的「你先領，我先喝咖啡」款，還有「零確診」與「神明防疫」款。（圖／黑沃咖啡提供）

靠精品咖啡起家、積極行銷的黑沃，今年疫情期間逆勢成長2成，並遠赴越南成立咖啡教室。「前3年打基礎，3到5年就該走向國際；希望找到合適的代理商推廣，我們還會前進日本東京及北美。」談起願景，一手築起咖啡王國的林佩霓，正準備在世界的舞台上粉墨登場。

黑沃的掛耳包設計非常有哏，除了林佩霓親自送給衛福部人員的「你先領，我先喝咖啡」款，還有「零確診」與「神明防疫」款。（圖／黑沃咖啡提供）

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(中時新聞網)