相隔141天的日子，NBA終於回來了！眾所期待的NBA復賽，31日在奧蘭多隔離賽區正式開打，首戰就推出爵士遭遇鵜鶘戲碼，有趣的是，復賽後的第1分與第1個進球，竟然剛好是由首位感染新冠病毒的NBA球員戈貝爾投進的！

說起爵士戈貝爾，不禁讓人回想今年3月12日NBA宣布無限期停賽之前，他在賽後記者會狂摸麥克風的誇張行徑，沒想到NBA也因為他成為首位新冠檢測呈現陽性的球員，無奈緊急宣布停賽，相隔快要4個多月時間總算重新開打。

爵士排出康利、歐奈爾、英格利斯、米契爾與戈貝爾的先發陣容，畢竟他們主力小前鋒波達諾維奇因為手腕動刀，本季提前宣告報銷，比賽也才開打18秒，戈貝爾就在籃下強攻法佛斯，投進全場第1分與第1球，更製造法佛斯犯規加罰。

原本讓外界有點擔憂能否上場的鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森，最後確定跟哈勒戴、朗佐鮑爾、英格拉姆、法佛斯一起先發上陣，同時他也投進鵜鶘全場第1球，不過為了保險起見，鵜鶘只讓他打了2分58秒、得到5分，就趕緊換下場休息了。

(中時 )