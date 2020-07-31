原民會將更積極提出區位、建物、機能佳及租金公道等特色的原住民社會文化住宅，讓原住民有更安全與穩定的生活環境，提升族人生活安定度。（圖／台中市政府原民會提供）

台中市政府已規畫在全市興辦2處原住民專屬社會文化住宅，目前沙鹿平等段已完成110年度興建經費編列，霧峰錦州段興建經費預計在111年編列預算。

109年8月1日(星期六)上午11時，台中市政府原民會將於霧峰錦州段原住民專屬社會文化住宅開發基地上「吾情綠地」，召開地方說明會聽取當地居民及原住民族人意見。

台中市政府原民會表示，同時將向族人報告原住民社會文化住宅政策與規畫進度，同時藉由基地定點祈福儀式及原民風味餐辦理，以「傳統」、「創意」及「共享」組合的傳統文化活動之體驗交流，兼具教育性與文化傳承的雙重意義，展現原住民族文化特色。

原民會指出，，市府全力推動原住民專屬社會文化，第一階段已規畫超過600戶，第二階段將在本市原住民人口數較多行政區，例如：大雅、太平、北屯區等，以市府或獎勵民間興辦，以公私協力方式，預計可再新增500戶專供原住民承租之社會文化住宅，以紓解原住民族人市居迫切之需求。

原民會主委林益陸指出，台中市原住民人口約有88％居住於都會區，經調查原住民自有住宅率僅有54.83％，較本市一般民眾86.78％，有相當大差距，顯示台中市原住民族人有極高之住宅租賃需求，經推估租賃需求約4590戶，為能滿足並紓解族人市居需要。

林益陸說，原民會未來將更積極提出區位、建物、機能佳及租金公道等特色的原住民社會文化住宅，除房屋硬體設備的提供外，更透過社福(托老、托幼、課輔)、醫療、青年育成、社造與經濟產業等服務資源的導入，讓原住民有更安全與穩定的生活環境，提升族人生活安定度。

109年8月1日是第26屆原住民族日，由於疫情緣故，今年市府原住民族事務委員會雖未如往年舉辦原住民族文物展覽、勁歌熱舞晚會等活動，但卻在這個特別的日子裡，舉辦「2020臺中市設置第二期(霧峰區錦州段)原住民專屬社會文化住宅地方說明會暨開發基地定點祈福活動」，歡迎市民及中市原住民族人踴躍參加本活動；期盼藉此喚起各界對於都會區原住民族人居住問題的重視，進而建構負擔合理、自由舒適的生活環境，以具體原住民族社宅政策，落實原住民族居住正義。

(中時 )