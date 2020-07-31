【1】傳員工中15.6億請辭 台新銀否認

威力彩頭獎金額31.2億元開出「雙頭獎」，2注得獎的其中1注，就位於台北市大安區大安路的「彩盈寶彩券商行」，網路瘋傳是該商店附近台新銀行法金部門等同事集體包牌，幸運中頭獎，昨天已經「主動」、「集體」離職。對此，台新銀行昨下午強調「網路瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩，爆發集體請辭云云，純屬網友虛構」。

【2】陸拚與歐日 今年簽貿易協定

疫情下北京仍積極瞄準對外雙邊自貿協定。大陸副總理劉鶴28日與歐盟執委會副主席東布洛夫斯基，共同主持中歐經貿高層對話，雙方確認大陸和歐盟將加快談判，目標在年底前達成中歐投資協定。另外，大陸外交部長王毅昨與日本外相茂木敏充通話，王毅說，中日要努力確保年內簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。

【3】癌末毒販不要命 溜出醫院賣毒

48歲鄭姓毒販罹患舌癌及口腔癌末期，自覺來日無多，拚命賺錢，日前因病住進土城醫院時，遇到毒蟲叫貨，竟然在化療後打海洛因止痛，溜出院外賣毒品再住回病房。

【4】楊烈聞噩耗 嘆時代巨人倒下

前總統李登輝30日病逝於台北榮總，享耆壽98歲，各界悲慟不已。資深藝人楊烈去年在台灣首部政治職人劇《國際橋牌社》飾演總統黎清波，角色原型即是前總統李登輝，楊烈日前在臉書為李前總統祈福：「我最敬重、敬愛，由心敬請大家鼓勵集氣幫他恢復元氣健康滿滿。」30日得知不幸消息後，他遺憾表示：「心裡真的很難過，這是一個時代巨人倒下。」

【5】北市代理教師逾2成 家長憂

近來代理教師爭議頻傳，日前一起國中女老師與國三生畸戀引發熱議，該名老師就是代理教師。根據教育部統計，108學年度全台國中、小代理教師人數為1萬2152人，占所有教師比例的13.2％，與105學年度的6.8％相較，幾乎翻倍，且全台代理教師最多的竟是首都台北市，缺額比例高達21.4％、2671人，有家長就憂心，代理教師過高恐會影響教育品質。

(中時新聞網)