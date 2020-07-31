前總統李登輝人生落幕 台北榮總平靜離世

前總統李登輝2月因喝牛奶嗆傷住院，昨晚病逝，享耆壽98歲。據悉，李登輝生前曾表示，希望死後可以將骨灰灑在玉山，變成台灣的一部分，永遠地守護台灣全土。

因喝奶嗆到住院的李登輝，至今已住院174天，但在北榮醫療團隊的搶救下，昨天仍然傳出壞消息，台北榮總30日宣布，李登輝已於7點24分病逝，死因為吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，享耆壽98歲。

據《鏡週刊》報導，其實李登輝早已看淡生死，他不只一次公開表明，他死後希望能將骨灰灑在玉山，變成台灣一部分。出版《李登輝秘錄》的日本作家河崎真澄也表示，李登輝希望過世後能將骨灰撒在玉山，應該是想從台灣的最高峰永遠地守護台灣全土。如今李登輝離世，家屬是否會遵從李登輝的願望，還需要觀察。

河崎更表示，李登輝接受戰前的日本教育，使他不受中華思想的束縛。1972年台日斷交後，李登輝仍堅信，與日本的關係是台灣安保及經濟發展上不可或缺的。他曾說，「所以要停止反日教育，必須讓台灣的小孩正確理解日本和日本人。」1996年李登輝指示製作的中學課本「認識台灣」就是其中的一步。新課本大幅記載了日本統治時代的功績，重新評價了歷史，使台日間增加了信賴感，可說是李登輝的功績。但此舉卻也讓國內許多人認為助長台海兩岸分歧，也是造成今日台灣新世代與大陸疏離的原因。

(中時新聞網)