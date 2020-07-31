前總統李登輝今年2月在家中進食時不慎嗆咳，緊急送到台北榮民總醫院檢查，發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，經過全力救治，昨(30日)晚間在北榮安詳辭世，享耆壽98歲。對此，前國民黨主席洪秀柱表示，台灣的政治文化最終未能進入穩定，責任也在李登輝，「無論如何，希望李前總統的過世，代表著一個台灣價值混亂時代的結束。」

對於李前總統辭世，前總統馬英九感到不捨，並對李夫人及家屬致上誠摯哀悼之意。雖然李前總統在卸任後，政治理念發生巨大轉變，馬英九仍感念他對國家的付出，也相信歷史將有公正客觀評價。

而洪秀柱則是在臉書寫下，「在李前總統任內，台灣從動員亂到民主，卻又從民主進入黑金；從僵化的一個中國路線到務實的一國兩區，卻又從一國兩區岔出『特殊兩國論』；從穩定負責的一部憲法，修成有權無責的半總統制...台灣的政治文化最終未能進入穩定，責任也在李登輝。」

洪秀柱提到，民國85年的選舉，如果李登輝能夠從善如流，急流勇退，一如美國的前總統華盛頓，揹著一袋豆子回家種地；或是像他自己所承諾的「去傳福音」，那他今日的歷史定位必將是史詩級的讚頌。她也強調，但是歷史是殘酷的，只有結果、沒有如果，無論如何，希望李前總統的過世，代表著一個台灣價值混亂時代的結束。

最後，洪秀柱說，李登輝所留給這個國家、甚或是整個民族的，無論是資產還是負債，終將得由活著的下一代去承擔，這不是抽象的政治哲學，而是實實在在的民主政治後果，只不過一切尚需時間沈澱。

(中時新聞網)