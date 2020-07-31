中衛口罩推出多款特殊色口罩，深受民眾喜愛，今早9點屈臣氏換購口罩活動開跑，不限金額消費即可用199元加購「謝金燕姐姐款蕾絲口罩」；另Yahoo奇摩購物中心今早11點也將開賣兒童款中衛口罩其他通路的販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

【美妝藥局】

屈臣氏今消費不限金額，可用199元加購「謝金燕姐姐蕾絲款」口罩，每包10片裝，詳情請依各門是為主。（圖／翻攝自中衛官網）

●屈臣氏

今（31日）早上9點起第二波換購口罩活動開跑，持有屈臣氏寵i會員到門市，不限金額消費，就能以199元購買中衛和謝金燕的聯名的姐姐款蕾絲口罩，每包10片，每人每卡限購1盒，詳情請依門市為主；另8月3日也將販售黑+古銅色、黑+櫻桃紅、黑+軍綠色、酷黑和天空藍的中衛口罩。

●康是美

明（1日）早上11點開賣中衛口罩，成人口罩的部分，有深丹寧、軍綠、薰衣紫、天空藍、櫻桃紅、炫霓紫和軍綠迷彩等顏色可選；兒童口罩則有海芋黃、天空藍、粉紅色和Tsum Tsum等款式可選購，詳細款式依網站為主。

●大樹藥局

今（31日）開賣善存的彩虹口罩，顏色有櫻桃紅、哈密瓜橘、檸檬黃和蜜桃粉可以選擇，每盒50入，售價289元，開賣時間依各門市營業時間為準，詳細顏色及款式請依各門市為主。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（31日）早上11點開賣中衛口罩兒童款，顏色有粉小兔可選擇，價格為260元，另也有匠心的醫用口罩可選購，售價從250元。

●PChome 24h購物

今（31日）開賣匠心、摩戴舒、宏瑋、台灣國際生醫和艾可兒等，多種品牌的醫用口罩。價格從480元到850元都有，詳細的款式請依官網公告為準。

●蝦皮購物

今（31日）有販售宏瑋醫用口罩，每盒50片裝，售價429元，顏色採隨機出貨；明（1日）開賣順易利、福德醫用口罩，每盒50片裝，價格從399元。

●墊腳石

網站上有賣怡賓、巽風堂等品牌的成人平面醫用口罩，每盒50入裝，售價依網站為主。

(中時新聞網)