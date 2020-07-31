氣象局今凌晨對台東縣、屏東發布豪大雨特報。(圖擷自氣象局)

最新歐洲模式顯示，季風低壓環流往西北西移動，通過海南島附近後，進入大陸。明日「季風低壓」槽(紅虛線)，往東延伸，東端有「熱帶擾動」，似乎來不及發展(左圖)。下周日熱帶擾動通過台灣東部海面(右圖)。(圖擷自tropical tidbits/吳德榮專欄)

今(31)日西半部地區大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。氣象局稍早發布豪大雨特報，受到南方雲系影響，恆春半島有局部豪大雨，東南部有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學兼任教授吳德榮表示，下周日至周二恐有「季風低壓」環流，不排除會出現劇烈天氣。

氣象今4時05發布豪大雨特報，受到南方雲系影響，恆春半島有局部大雨或豪雨，東南部地區有局部大雨發生的機率，須注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區，請民眾慎防淹水。

氣溫方面，天氣晴朗炎熱，今中午前後桃園市及金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、新竹縣、彰化縣及南投縣近山區或河谷則為黃色燈號，請注意。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，「季風低壓」槽往東延伸，東端有「熱帶擾動」，似乎來不及發展；下周日「熱帶擾動」通過台灣東部海面；下周一已掠過東北部海面。

吳德榮指出，模式模擬顯示，下周日至周二無論「季風低壓」環流是否被命名？由於其外圍的「西南氣流」略往西調整，對台灣本島的影響減輕(對澎湖、金門仍具威脅)；各地則因水氣增多，大氣不穩定，易有陣雨或雷雨發生，不排除有較「劇烈」的天氣。

台灣颱風論壇則表示，無論南海大低壓成不成颱，現在幾乎確定不會來台灣了。但大低壓夠胖，低壓外圍的東南風，夾帶豐沛水氣，從現在一路到周末，會不斷往屏東、花東撞過來，預計將是不分日夜的陣雨天氣，這周末要去東南部玩，請準備雨傘再出門。

(中時新聞網)