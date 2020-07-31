IC測試廠欣銓（3264）在本業營運暢旺及業外收益增加助攻下，2020年第二季稅後淨利雙位數「雙升」創4.56億元新高，每股盈餘（EPS）0.97元、創近14年高點。累計上半年稅後淨利達7.77億元、改寫同期新高，每股盈餘1.65元、創近10年同期高點。

欣銓2020年第二季合併營收寫22.75億元次高，季增9.44％、年增14.87％。毛利率35.06％、營益率23.74％，雙創近7季高點。配合業外收益躍增，稅後淨利創4.56億元新高，季增達42.26％、年增達74.83％，每股盈餘0.97元、則創近14年高點。

累計欣銓上半年合併營收43.53億元、年增15.97％，改寫同期新高。毛利率33.22％、營益率21.73％，分創近10年、近9年同期高點。配合業外由虧轉盈，稅後淨利達7.77億元、年增達75.71％，改寫同期新高，每股盈餘1.65元、則創近10年同期高點。

欣銓先前法說時表示，新冠肺炎疫情對上半年產業影響不大，營運展望樂觀，但後續須觀察對消費端需求影響。面對下半年市場不確定性，公司將以更審慎穩健腳步布局，以維持營運穩定成長。

欣銓股東常會通過配息1.3元，7月8日以31.5元參考價除息交易，27日股價觸及33.45元、歷時14天完成填息，昨（30）日勁揚4.53％、收於32.3元。欣銓將於今（31）日下午召開線上法說，說明營運概況及未來展望。

(時報資訊)