2020台北國際烘焙暨設備展昨日在南港展覽館二館正式開幕，共有290個廠商參展、916個攤位參展，此外，國際疫情雖持續蔓延，不過還是有4間國際廠商參加本次展覽，成為今年烘焙展的亮點。台北市糕餅商業同業公會周正訓理事長指出，今年受疫情影響，許多國外買家無法前來，整體規模縮小，但主打小而美、小而精，並鼓勵民眾多使用振興三倍券購買，振興烘焙業經濟。

周正訓說，今年亮點為「振興+宅家經濟」，包含首次規劃中秋主題活動區，環島餐車、百年漢餅店首度進駐烘焙展；名店街、中秋一條街各店推出月餅禮盒，搶攻振興券商機；因應後疫情時代，設備區許多廠商推出宅家經濟趨勢小家電，搶攻宅商機；也有業者推出「後疫情商品」，例如因應外送趨勢而設計的專用餐具，人工智能麵包結帳系統等，搶攻零接觸商機。

台北市長柯文哲則指出，今年的台北國際烘焙暨設備展是「全球首發」烘焙展，別具意義。在國際疫情蔓延的狀況下，台北市仍能規劃出這麼高品質的展會，相當不易。他鼓勵台北市民，週末假日與其到外縣市塞車、人擠人，還不如來這裡安心逛展；他也鼓勵外縣市民眾可以來逛烘焙展，順便來趟北市小旅遊，也可以帶動台北市飯店的住房率提升。

經濟部工業局陳佩利主秘認為台灣烘焙產品相當有水準，經濟部工業局將扮演火車頭的角色，帶領烘焙伴手禮產業打國際盃，組成「伴手禮國家隊」，為烘焙業搶全球訂單。

(時報資訊)