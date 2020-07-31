金管會宣布新財管方案完成修正預告，將於近日發布實施，允許銀行可對資產逾1億元的高資產客戶，提供8項新金融商品及服務，希望吸納3大市場資金。據金管會統計，共有18家銀行符合申請標準，首波可在9月中前遞件申請，預計第四季公布審查結果

銀行局長莊琇媛表示，「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」預期可吸引3大市場資金，包括響應政府政策回流台灣的台商資金、獲利了結不想留在海外的資金、以及原先便在台灣、資產已逾億元規模的客戶資金。

金管會表示，經參考預告期間各界提供意見後，最終版修正重點包括調整「可投資資產」及「淨值」定義、以適當反映可投資資產價值，增訂銀行應定期評估客戶可投資資產價值的控管程序，放寬自營買賣外國債券信評的規定，以及納入鼓勵銀行「引資攬才」機制。

新財管方案放寬銀行可對高資產客戶提供8項新金融商品及服務，讓銀行能依照客戶需求，自行開發多元化的金融商品，提高金融商品研發能力，不再只是扮演「通路商」角色。同時，也藉由高資產客戶的參與，增加台灣金融市場深度與廣度。

同時，金管會亦新增相關監理措施，以確保業務能穩健發展。莊琇媛指出，將依差異化監理原則訂定銀行申辦業務標準，只有符合財務及業務健全性（指資本適足狀況）規定、且具一定規模財管業務基礎的銀行才可申請。

此外，新財管方案也明定銀行應建立商品適合度制度與風險揭露、商品審查與監控、對境外金融商品發行機構責任、數位金融服務內控、安控與防弊措施、風控與行為規範等5大管理機制，並導入「資深經理人問責制度」，在業務執行上建立責任制度。

莊琇媛指出，金管會將分二批次受理核准，首批受理申請期限為9月15日、預計第四季公布審查結果。第二批申請受理期間則在明年2月、預計明年第二季公布審查結果，後續將視業務發展及銀行辦理情況受理業者申請。

莊琇媛表示，若依6月半年報狀況初步審核，全體銀行中有15家銀行符合資格，加計最終版納入的「引資攬才」機制標準後，則有3家銀行亦符合資格，合計共18家銀行取得入場資格，包括9家民營銀行、5家公股行庫及4家外銀子行。

金管會期許，藉由新財管方案開放業務，能大幅提升銀行的商品研發能力、強化客戶對銀行專業與公平待客信賴，讓台灣理財服務產業能與國際金融市場競爭。未來亦會持續關注產業發展，就人才、法規、商品、風險等面向強化業者競爭力。

(時報資訊)