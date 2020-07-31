封測龍頭日月光投控（3711）及電聲元件大廠美律（2439）30日晚間公告，雙方擬在台設立合資新公司美鴻電子（暫定），結合雙方在微小化模組及音訊產品的製造優勢，加強在音訊模組產品的市場影響力。

美鴻電子註冊資本額預計為3.9億元，由美律出資1.989億元、持股51％，日月光投控則由旗下環旭電子（601231.SH）子公司環鴻出資1.91億元、持股49％。雙方均預計分2階段注資，第一階段合計注資2億元、第二階段合計注資1.9億元。

美鴻電子主要業務為電器及視聽電子產品製造暨應用服務，將應用於音訊相關設備。美律表示，將與環鴻合作進行產品微小化與價值鏈的整合，縮短從品牌客戶、系統廠商、模組廠商與音訊晶片商間的價值網路。

日月光投控表示，此次決議由環鴻與美律設立合資公司，是基於集團戰略規畫和經營發展需要而為。將結合雙方在音訊產品與微小化模組製造的優勢，向市場推出更具競爭力的音訊模組產品，加強在音訊模組產品的市場影響力。

環旭指出，美鴻電子將建立獨立研發及業務團隊，結合雙方優勢聚焦音訊模組產品的方案設計、市場推廣和業務拓展，提供最佳的音訊模組解決方案，並將音訊模組發展成為便攜式穿戴式電聲產品的首選方案。

環旭資深副總史金鵬表示，與美律合資成立美鴻電子，有利於環旭拓展Audio相關領域的模組製造業務機會、提高附加價值，持續導入新客戶，也符合合資雙方的發展策略。透過雙方技術和產業鏈的強強結合，將為電聲產業發展注入新動能。

據日月光投控年報揭露，環鴻2009年12月成立，目前實收資本額19.8億元。2019年合併營收332.03億元、年增12.1％，但營益率自2.31％降至0.87％。稅後淨利4.94億元、年減47.98％，每股盈餘（EPS）2.5元，低於前年的4.8元。

(時報資訊)