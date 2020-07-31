金管會公布保險業匯兌損益最新統計，雖然壽險業2020年上半年淨匯損達1518億元、續創同期新高，但面對新台幣匯率強升，6月避險效益終於顯現、當月淨匯損僅略增至295億元。而上半年壽險業稅前獲利1101億元、淨值2.06兆元，亦雙創同期新高。

金管會統計，新台幣上半年升值1.48％，壽險業出現1831億元匯損。不過，在避險收益910億元回沖、扣除換匯成本837億元後，整體避險效益達73億元。惟加計收回外匯價格變動準備金回沖240億元，合計淨匯損仍達1518億元，續創同期新高。

而新台幣6月強升約1.24％，使壽險業6月單月出現1377億元匯損。但在避險收益1198億元回沖、扣除換匯成本134億元後，整體避險效益達1064億元。加計收回外匯價格變動準備金回沖18億元，合計6月淨匯損295億元，僅較5月244億元略增。

而隨著資本市場回穩，壽險業上半年稅前獲利1101億元，較去年同期927億元增加18.8％。產險業稅前獲利79億元，較去年同期82億元減少3.7％。合計保險業上半年稅前獲利達1180億元，較去年同期1009億元增加16.9％，亦創同期新高。

壽險業截至6月底淨值2.06兆元，較去年同期1.72兆元增加3416億元或19.8％。產險業淨值1316億元，較去年同期1268億元增加48億元或3.8％。合計保險業淨值2.2兆元，較去年同期1.85兆元增加18.7％。

(時報資訊)