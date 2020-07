李登輝辭世

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)7月30日發表聲明,悼念98歲辭世的台灣前總統李登輝,並承諾將繼續加強美台關係。

他在名為「悼念台灣前總統李登輝辭世」(On the Passing of Former Taiwan President Lee Teng-hui)的聲明中代表美國人民,對李登輝過世表達誠摯的哀悼,並說李身為台灣首位民選總統,協助終結了數十年的威權主義,同時開創了經濟繁榮,開放與法治的新時代。蓬佩奧說,李主政12年期間大膽改革,在讓台灣轉型為民主燈塔,還有鞏固美台深厚友誼上,扮演了關鍵角色,

蓬佩奧最後強調,「美國將將透過共同的政治與經濟價值觀,藉由繼續加強與台灣的關係,並促進生氣蓬勃的民主,來弘揚李總統的遺產」。

李登輝1995年成為第一位訪美的台灣總統,並在母校康乃爾大學發表「民之所欲、長在我心」的重要演說。如今正值美中關係緊張,華府大力對抗北京之際,而美方會派什麼層級的官員來台出席李登輝的葬禮,也因而備受關注。

(中時新聞網)