林采緹2018年帶球嫁給男團「Under Lover」成員胡睿兒，未料胡睿兒爆出夜店撿屍案遭起訴，兩人也於今年3月簽字離婚，不過她在網路PO出兒子照片，卻被網友質疑「怎麼不像胡睿兒」，讓她難掩怒火留言反擊。

林采緹留言打臉酸民。（圖／林采緹IG）

林采緹在IG曬出跟家人到餐廳慶生的照片，並寫道：「還在過生日的母子」，照片中只見她不僅和兒子開心親吻，同是七月壽星的兩人，也開心跟蛋糕合照，可以看出母子倆的好心情，不過卻有網友留言：「怎麼這麼像圖9的那個，不像胡睿兒」，似乎暗指林采緹跟該男性關係不單純，對此林采緹則留言打臉酸民：「因為那是我哥啊！當然像」。

胡睿兒日前入獄服刑，林采緹傳出和友人在飯店舉行生日派對，並且與一名已婚富商同框穿浴袍現身，對此她解釋兩人只是好友，也沒問過對方身家背景，基於站在保護朋友立場不希望被誇大。

(中時新聞網)