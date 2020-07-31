翰林出版社前數位部經理陳銘仁及設計工程師陳懷傑等人，涉嫌在翰林任職期間將開發的「教師教學使用工具」等系統，在離職後帶到競爭對手南一書局，且在翰林任職時就為南一測試，台北地檢署檢察官鄭少玨30日指揮調查局台北市調處，兵分四路搜索陳等3人住處及南一書局數位部，並將陳銘仁、陳懷傑、陳兆嶸等3人約談到案，凌晨法院將陳銘仁羈押禁見，陳懷傑、陳兆嶸則各以6萬級8萬交保。

「教師教學使用工具」是教科書出版業者的「江湖一點訣」，被業者視為極重要的營業祕密；翰林出版及南一書局都是國小、國、高中教科書及參考書的出版商，彼此是競爭關係，陳銘仁等人原本都是翰林出版數位部的工程師，陳銘仁更兼數位部經理。

不過，陳銘仁等3人卻涉嫌在翰林任職期間，領翰林的薪水開發教師教學使用工具等系統，卻「順便」為南一書局在相同的系統上測試，陳銘仁在2017年從翰林離職後就直接到南一任職，陳懷傑、陳兆嶸等人也在2018年相繼從翰林離職後轉到南一上班。

翰林的教師教學使用工具系統在2019年7月發生問題，翰林詳細檢查程式系統碼，卻赫然發現程式碼中有「南一」字樣，才知道原來當初開發系統的時候就已經被陳銘仁等人準備帶到競爭對手公司。

檢調進行搜索談後，將把陳銘仁等依違反《營業祕密法》的重製、洩漏罪及使用罪，及《刑法》背信等罪嫌移送北檢，凌晨將陳銘仁聲請羈押獲准。

(中時新聞網)