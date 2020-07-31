高雄市議會前議長許崑源因故去世，依法進行議長補選，補選於今(31日)登場，國民黨原先決定讓曾麗燕出馬，但內鬥傳言不斷，藍綠今天都進行甲級動員，此次議長參選人在第一輪投票須過半，即拿下33票，才能守住議長。而此次無黨聯盟4席，將成藍綠攻防關鍵。

高雄市議會目前有65位議員，依黨團運作區分，國民黨團32人（含1席無黨）、民進黨團26人（含1席台聯）、無黨團結聯盟4人、時代力量2人、無黨籍議員1人，而參選人在第一輪投票須過半，也就是33票，才能拿下議長。

高雄市議長今補選。(中時新聞網 直播)

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