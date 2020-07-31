小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（31日）財經重點。

【1】除息秀變貼息劇 股利大翻車

台股屢攀新高，個股卻因疫情及中美問題打亂前景，880家已除息個股逾六成陷入貼息，股利活水匯流半導體及生技等個股，致個股還未走上填息路先瘸一腿，30日除息的台郡（6269）、嘉澤（3533）面臨相同窘境。

【2】一銀董座廖燦昌速辭 公股行庫高層異動提前上演

第一金董座廖燦昌因遠航案辭職，將牽動公股後續高層人事布局。第一金將在今日召開臨時董事會，通過董座代理案，將先由金控總經理林謙浩與銀行總經理鄭美玲分別暫代金控及銀行董座，至於正式的董座人選，據了解府院及財政部最快將在8月另作安排。

【3】央行下半年 戰熱錢凍利率

中央銀行30日公布第二季理事會議事錄摘要，市場解讀重點內容後認為，央行理事高度關注新台幣匯率升勢不利以出口為導向的台灣經濟，證諸近來央行進場阻升力道持續加大來看，下半年央行將全面聚焦穩匯率，火力全開迎戰熱錢。

【4】美上季GDP崩跌32.9％ 史上最慘

美國商務部周四公布第二季國內生產毛額（GDP）季減年率達32.9％，寫下史上最大衰幅，即使略優於市場預期，但最近疫情再度升溫，而上周初領失業救濟人數連續第二周上揚，顯示美國經濟復甦有面臨放緩之虞。

【5】高通華為大和解 5G響叮噹

高通（Qualcomm）於美國時間29日宣布，與華為達成和解並將可收到18億美元的權利金欠款，預期2020年會計年度第四季（7～9月）合併營收將可望大增近五成至73～81億美元，同時高通也對下半年5G市場前景抱持樂觀展望。

(中時新聞網)