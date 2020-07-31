前總統李登輝2月因喝牛奶嗆傷住院，昨晚病逝，享耆壽98歲。對此，新黨榮譽主席郁慕明表示，「本來可以是兩岸偉人，後來選做台灣強人，最後難逃民族罪人！」

郁慕明在臉書發文表示，李登輝走了！他對李的評價，是「本來可以是兩岸偉人，後來選做台灣強人，最後難逃民族罪人！」

郁慕明直言，李登輝在開放大陸探親、兩岸官方接觸之初坐上大位，在關鍵時刻掌握台灣的大陸政策，並派蘇志誠、鄭淑敏做兩岸密使。本來兩岸可以逐漸步上正軌，尤其大陸並無併吞台灣之意，只求共同締造統一的中國，台灣甚至有機會主導和平統一，但卻因為某個他且先按下不表的原因，李登輝兩岸政策大轉彎，走上「兩國論」之路，更在台灣大搞「去中國化」教改，台灣從此陷入泥淖。

郁慕明感嘆，李登輝放棄成為兩岸偉人，選做台灣強人，扶持民進黨鬥爭國民黨內同志，卸任後依然操縱台灣政治，沉迷權鬥。至於在整個中華民族的歷史上，聲稱「祖國是日本」、出賣釣魚台的李，大概也免不了「民族罪人」的定位。「死者已矣，98歲畢竟是高壽，也是喜喪。願他的家屬節哀，多多保重」。

(中時新聞網)