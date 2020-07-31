周四在美國第二季GDP跌幅創歷史新高、就業市場幾乎處於停滯狀態、加上美總統大選不確定性攪局，恐慌指數VIX上漲，油價、美債殖利率下跌，拖累能源股、銀行股隨之下滑，道瓊跌逾200點，高通領費半漲近2%。

終場美股四大指數漲跌幅介於-0.85%~+1.96%；高通+15.22%；埃克森美孚-4.91%；台積電 ADR-3.37%。

Fed 7月利率會議態度維持寬鬆，激勵周三美股走揚，加上AMD今年展望樂觀，帶動台積電ADR強彈逾7%，使周四台股以上漲150.89點的12691.86點開出後，在聯發科、祥碩等高價股走軟下，指數震盪走低。

但在生技防疫、運動風、綠電等族群與財報績優股走強下，11點過後指數震盪走高，終場加權指數以上漲181.95點的12,722.92點作收，漲幅1.45%，成交量2,146.24億元。三大法人合計賣超25.51億元，外資賣超28.18億元、投信買超9.35億元、自營商賣超6.68億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)量能：價漲量縮，在周二爆出巨量後，近兩日維持2,000億元以上的成交量震盪盤堅，指數有機會再創高。

(2)均線：連兩日守穩5日線，短天期均線(5日、10日、20日線)多頭排列，有利指數創高。

(3)技術指標：若KD出現黃金交叉，有利指數走強。

周四櫃買指數上漲1.33%，收在161.73點，突破5日線，將挑戰10日線，支撐約159點附近，壓力約在163點附近。

觀盤重點，周四突破12,682點再創台股收盤的歷史新高，多頭格局不變，未出現爆量長黑跌破20日線前，偏多操作為宜。

(時報資訊)