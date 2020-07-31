統一超商(2912)上半年稅後盈餘為50.9億元，年減7.39%，為4年來同期新低，每股盈餘為4.9元，統一超7-ELEVEN於7月整合集團17大品牌舉辦「7-ELEVENDAY」主題活動，推出三麗鷗品牌聯名店，將不斷創新店型、商品及服務，掌握開學、中元節、中秋節等重大節令與活動商機，持續打造「被消費者依賴的服務平台」，希望帶動第3季業績成長。

統一超台灣7-ELEVEN今年上半年持續展店、拓展創新業務，使得本業營收及營運獲利穩健成長，但因2019年轉投資事業認列一次性財政返還，加上COVID-19新冠肺炎疫情影響全球，海外轉投資事業如：菲律賓7-ELEVEN及中國事業等，配合當地政府封城政策的影響，使得上半年合併稅後盈餘較去年同期衰退。

統一超第2季合併營收為614.92億元，年減3.84%，營業毛利為207.44億元，年減5.4%，單季合併毛利率為33.74%，年減0.55個百分點，單季稅後盈餘為25.37億元，年減2%，單季每股盈餘為2.44元；累計上半年合併營收為1245.4億元，較去年同期減少0.39%，營業毛利為425.69億元，年減0.85%，合併毛利率為34.18%，年減0.16個百分點，稅後盈餘為55.9億元，較去年同期減少10.27%，歸屬於母公司稅後盈餘為50.9億元，較去年同期減少7.39%，為4年來同期新低，每股盈餘為4.9元。

統一超表示，2020年上半年因應消費者減少外出，7-ELEVEN強化社會廚房角色，自3月起啟動「就近買 安心吃」，推出冷凍新店型，並持續擴大嚴選素材鮮物新結構，並整合集團資源推出「Simple Fit」全新生活提案，推出多樣化輕食鮮食便當、個人化冷凍品與嚴選素材鮮物推升鮮食營業額成長近6%；為響應振興消費，上半年陸續推出三波「振興優惠券」活動的多樣化商品組合，帶動活動相關商品業績成長20%到30%；同時持續拓展OPEN!家族主題店等品牌聯名店、Big7大型複合店在桃園、台中與台南部展店，搭配具差異化及周邊聯名商品，皆帶動相關門市單店業績成長10%至20%。

此外，因應宅經濟需求，7-ELEVEN交貨便與電商平台陸續推出不同的行銷活動、賣貨便服務持續優化帶動相關業績成長約10%；轉投資事業則有統一速達、博客來，受惠宅經濟帶動網購及物流配送需求，營收穩定成長。

(時報資訊)