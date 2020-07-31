周四美股標普500指數與道瓊指數收低，在這個企業季報的關鍵之日，美國最新公布的經濟數據描繪出令人擔憂的經濟前景，而美國總統川普拋出延後總統大選的議題，加劇投資人的緊張情緒。

聯邦政府每周加發600美元失業給付的紓困措施將於本周五到期，但美國國會仍無法就新一輪新冠肺炎紓困振興法案達成協議。

為了防止疫情擴散而實施的封鎖措施導致商業活動停擺，美國第二季國內生產毛額（GDP）季減年率高達32.9%，創下史上最大跌幅。

美國上周初次請領失業給付人數再度攀升，進一步印證在美國南方與西部各州確診數急升之際，經濟復甦力道已經放緩。川普提出了延後大選的想法，但隨即遭到國會民主黨與共和黨兩大陣營反對。

周四收盤，道瓊工業指數跌225.92點或0.85%，為26,313.65點。標普500指數跌12.22點或0.38%，為3,246.22點。那斯達克指數漲44.87點或0.43%，為10,587.81點。

標普500指數11大類股，僅科技、非必需消費品股與通訊服務股收高，但漲幅微弱。能源、材料及金融股表現最差。

蘋果、谷歌母公司Alphabet、臉書與亞馬遜等科技巨頭周四盤後將公布財報，成為市場屏息關注的焦點。四大巨頭齊揚，為美股下檔帶來支撐，並助那斯達克指數收高。蘋果收漲1.21%，Alphabet漲0.98%，臉書漲0.52%，亞馬遜收漲0.60%。高通本季展望意外強勁，股價急漲15%，亦為那指帶來提振。

(時報資訊)