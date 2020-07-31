睡越多賺越多！科學家研究發現，睡眠時間的多寡與賺錢的金額有關係；那些收入高於貧窮指標400％的人，每天睡眠時間達8小時；專家認為，富有的人們有能力住郊區大房子，人口較少，隔音效果佳，因此睡眠品質也會提升。研究人員表示，睡眠品質好壞可能會導致身體出現病況，若有睡眠問題盡早找到治療方法，才能讓身體保持健康。

據《每日郵報》報導，研究人員發現，貧窮指標以外的人中，有55％的人每晚睡眠時間達7小時至8小時，成年人的比例為66.6%，收入也比在貧困指標內的人高於400%。專家認為，睡眠不足的人大多數是因為需要長期輪班或從事多種工作，而導致睡眠不足。另一方面，富有的人有能力住在較安靜的地區或購買較大房屋，人煙稀少相對睡眠品質增加。

美國衛生福利部疾病管制署網站顯示，有睡眠不足的人容易患有高血壓、糖尿病及憂鬱症等病況，讓生活品質下降和工作上無法專心。美國睡眠醫學學會醫師克萊恩（Neil Kline）表示，富有的人除了有能力購買安靜地區的大房子外，當他們發生睡眠問題時，能負擔更多醫療費用，來治療失眠問題。

根據心理健康慈善機構表示，睡眠不足會導致憂慮，而憂慮就會導致睡眠品質不佳，甚至患有失眠、憂鬱症及精神病等症狀；他們建議大家保持規律的生活，每天同一時間上床睡覺、起床，也可以在睡前聽平靜的音樂放鬆，讓自己可以更快入眠，若發生失眠狀況，可遵循醫師建議服用安眠藥，緩解失眠狀況，恢復更好的睡眠品質。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)