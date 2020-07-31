馬林魚隊內的新冠感染者增加到19人(17位球員)，他們休兵前的對手費城人31日也有兩位員工被驗出染病，球員目前還沒有病例。今年的縮水60場例行賽十分緊湊，馬林魚這個防疫破口已經造成美聯東區、國聯東區賽程混亂。

依照原定賽程，紐約洋基與費城人現在應該已經結束了4連戰，但受到馬林魚影響，兩隊一場都還沒打。馬林魚的對手金鶯也改成提前與洋基交手(原定8月才打)，藍鳥隊與費城人8月1日賽事延後。費城人跟馬林魚打完之後至今還沒辦法比賽，雖然聯盟樂觀認為可以很快用雙重賽補回，但新冠病毒潛伏期可達14天。

大聯盟的防疫措施開幕1周就千瘡百孔，隨著籃球NBA、冰球NHL復賽，大聯盟是唯一沒使用「泡泡」與外隔絕的職業聯盟。馬林魚外野手拉米瑞茲(Harold Ramirez)對西語媒體說，如果大聯盟採用「泡泡」防疫就可以避免這種事了。大聯盟開放球隊自行在城市間移動，難以保證球員不會把病毒帶入賽場。

(中時新聞網)